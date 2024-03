Organizado pela companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e pelo Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, decorre, amanhã, o workshop ‘Pink Rescue’, no Largo do Município, entre as 09h00 e as 17h00.

Este é um evento alusivo ao Dia da Mulher, integrando-se igualmente no programa de Março Mês da Protecção Civil. A primeira edição realizou-se em Penela, Coimbra, e destina-se, por um lado, às mulheres bombeiras e agentes de protecção civil, incluindo, por outro, uma prática para qualquer uma das mulheres que queriam contactar com equipamentos e técnicas executadas pelas bombeiras.

Neste workshop serão executadas técnicas de desencarceramento, com corte de veículo, extração de piloto ou co-piloto de veículo de competição, extinção de baterias de veículos eléctricos, técnicas de abertura de portas, imobilizador de emergência de veículos eléctricos, isto para as bombeiras e agentes de proetcção civil, sendo que as mulheres, que queiram contactar com técnicas e equipamentos dos bombeiros, terão a oportunidade de experimentar ferramentas de corte de estruturas de veículos, uso de agulhetas (de combate e desentupimento de sarjetas), medição de tensão arterial e de glicémia à população.