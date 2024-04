Está hoje atracado no Porto do Funchal o navio ‘Viking Sea’, que chegou por volta das 11h30 desta quinta-feira e zarpa pelas 18h00.

Traz a bordo um total 1.254 pessoas, entre passageiros (792) e tripulantes (462).

O navio encontra-se a atravessar o Atlântico, no âmbito do cruzeiro de 12 ou 24 noites que iniciou em Porto Rico a 27 do passado mês de março.

Nesse sentido, já fez “escalas em Philipsburg, em St. Maarten, Caraíbas, agora, no Funchal, seguindo-se Valencia e Barcelona, onde termina, a 08 de abril, a opção da viagem de 12 noites.

Quem optou pelas 24 noites visita ainda Marselha, Mónaco, Livorno, Roma, Nápoles, Corfu, Dubrovnik, Split e Chioggia, términus do cruzeiro no próximo dia 19 deste mês”, denota o gabinete de comunicação da APRAM - Portos da Madeira em nota endereçada às redações.

Estreia amanhã

Recorde-se que amanhã está prevista uma estreia na ‘Pontinha’. Neste caso, trata-se do navio de cruzeiro ‘Vista’, oriundo de Great Strirrup Cay e com passagem pelo Funchal das 08h00 às 18h00, altura em que zarpa rumo a Cadiz, Espanha.

É uma escala de última hora, dado que o navio deveria seguir numa rota rumo aos Açores, mas o itinerário acabou por ser alterado e a passagem far-se-á pela ‘Pérola do Atlântico’.