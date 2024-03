“As mulheres têm de vir para a rua. Têm mesmo de exigir os seus direitos”. Este é o apelo deixado por Maria José Afonseca, porta-voz da iniciativa da União de Sindicatos da Madeira, que hoje antecipa o Dia Internacional da Mulher numa concentração de trabalhadoras que decorre na Avenida Arriaga, no Funchal, sob o tema ‘Dia Internacional da Mulher Trabalhadora’.

Iniciativa que junta cerca de dez pessoas a esta hora, na sua maioria mulheres. Esta ação visa chamar a atenção para a discrepância salarial que ainda existe entre homens e mulheres, muito embora Maria José Afonseca tenha considerado, em declarações produzidas aos jornalistas, os avanços e terreno conquistado nos últimos 50 anos. Só que não é suficiente.

Afirmou que é muito difícil negociar com as entidades patronais e lembrou a muita mão de obra feminina. Falou mesmo em um “retrocesso”, expondo: “Quanto menos salários se leva para casa, menos se tem para viver. Quem sente mais é a mulher”, reiterou a mesma voz, que, acrescentou, é quem sofre mais mesmo quando vai para a reforma, a auferir das pensões mais baixas. “Temos de exigir os direitos iguais para homens e mulheres”, sublinhou ademais.

Um estudo sobre a evolução da situação da mulher no trabalho, da comissão para a igualdade entre homens e mulheres - CIMH / CGTP-IN, indica que a vida das mulheres trabalhadoras piorou no último ano, sustentado-o com a existência de mais desemprego, mais precariedade, mais pobreza e exclusão social, menos proteção no desemprego.

Das conclusões, destacam-se os indicadores que mostram que os salários das mulheres trabalhadoras são ainda mais baixos que aqueles que são pagos aos homens trabalhadores.“Segundo o INE, o rendimento médio salarial líquido das mulheres (apenas 965 euros no 49 trimestre de 2023) - é inferior em 15% ao dos homens (1.140 euros)”, refere o estudo.

“Mais de um quinto (22%) das trabalhadoras do sector privado auferia apenas o salário mínimo nacional no 1° semestre de 2023, num total de 417 mil, face a 19,5% dos homens trabalhadores, de acordo com dados do ISS/MTSSS”. Nesta ação, sobretudo de sensibilização, são distribuídos cravos vermelhos, eterno símbolo de ‘abril’, pelo que a porta-voz desta iniciativa também quis deixar clara a ideia de que a concentração não é alheia aos 50 anos do 25 de abril, que se assinalam no próximo mês.

Desde então, conforme enunciou, já muito se fez, mas falta prosseguir com a “luta”.