O líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, Victor Freitas, interviu no Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), para criticar a entrevista que Miguel Albuquerque deu esta semana ao DN-Madeira, criticando que Albuquerque não peça eleições antecipadas na Madeira.

Victor Freitas (PS), espera bom senso por parte do Presidente da República e, noutro tema, questionou porque é que o presidente do Governo Regional se dirige a eventos no estrangeiro relacionados com criptomoedas, nos EUA e na Holanda, designadamente, e porque é que quando foi aqui, na Madeira, não compareceu.