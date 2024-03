Victor Freitas, líder do grupo parlamentar do PS/Madeira e porta-voz do partido na primeira reação às projeções desta noite que apontam para uma vitória da Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), nas legislativas nacionais, disse hoje que ainda é cedo para avaliar o resultado das eleições, mas já adiantou que os resultados nacionais “têm um efeito a nível regional”. “As pessoas votam para escolher os primeiros-ministros, e, portanto, isso é o que está em cima da mesa, pelo menos para o eleitorado da AD e para o eleitorado do PS”, justificou.

Por isso, para Victor Freitas, “os resultados da Madeira, que ainda se desconhecem, serão uma extensão dessa onda nacional que chega aqui com mais força ou menos força, em função do que é a vontade do povo português e do povo madeirense”. Por outro lado, destacou a redução da abstenção, que pode remeter para valores da década de 1990, mas desejou que o aumento da participação “não tenha por base o voto da vingança, o voto do ódio ou o voto do medo”.