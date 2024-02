A vereação do PSD, eleita à Câmara Municipal de Machico, veio, em comunicado, manifestar a sua contestação aos cortes do município no apoio aos idosos para a aquisição de medicamentos, considerando esta uma franja “mais vulnerável” da população.

A este respeito, a vereação indica que “situação que foi denunciada por algumas famílias que souberam, de forma inesperada, do indeferimento dos seus processos, através de carta assinada pela vereadora Mónica Viera”, conforme pode ler-se na mesma nota.

Uma situação que o vereador social-democrata Norberto Ribeiro considera “inaceitável e gravemente penalizadora para os idosos” e que não se justifica “à luz das verbas que existem no orçamento do executivo para este ano”.

“Quando a Câmara Municipal conta com o maior orçamento destes últimos dez anos, não é admissível que existam cortes em áreas essenciais, designadamente no apoio aos idosos na aquisição de medicamentos, através do Programa ABEM, sendo esta uma situação que iremos contestar, com caracter de urgência, na próxima reunião de vereação prevista para quarta-feira”, afirma o vereador do PSD Norberto Ribeiro, que acusa o executivo de “falta de sensibilidade social e de proceder a cortes em áreas que são fundamentais, ao invés de alterar – caso houvesse essa necessidade – outros programas ou mesmo o calendário de animação previsto para o concelho”.

“É fundamental continua a apoiar os Idosos na aquisição de medicamentos e o Regulamento de Apoio Social pode e deve ser alterado, de modo a permitir que estes continuem a usufruir do Programa ABEM da Rede de Apoio ao Medicamento”, reforça, ainda, Norberto Ribeiro, garantindo que na próxima quarta-feira irá solicitar a revisão deste documento.

“Não pactuamos e, aliás, repudiamos, esta falta de visão e de sensibilidade para com que mais precisa e iremos atuar no sentido de reverter esta decisão, porque, ao contrário do Executivo, não vivemos alheios à realidade das pessoas que aqui vivem, no nosso concelho, especialmente os nossos Idosos”, garante, por fim, o vereador Social-democrata.