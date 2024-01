“Com um Orçamento de 9 milhões de euros, é inaceitável que a autarquia não garanta, conforme é sua obrigação, investimentos que são essenciais para quem aqui reside, designadamente no que toca à rede de Saneamento Básico”. Palavras do vereador do PSD eleito pela coligação ‘Mais para o Porto Moniz’, Raimundo Silva, que, hoje e durante a reunião camarária, fez questão de associar-se àquela que o PSD diz que tem sido uma das reivindicações da população do concelho, lembrando “que não faz sentido, aos dias de hoje, que esta necessidade esteja por colmatar”.

“A verdade é que esta Câmara projeta muito mas concretiza pouco”, sublinha o vereador, que, também hoje, alertou o executivo para a necessidade de assumir e garantir uma maior eficiência na gestão da recolha e limpeza dos resíduos sólidos no município.

Na ocasião, aproveitou ainda para questionar o porquê da inoperacionalidade e das condições em que se encontra a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (Ecocentro) na Santa do Porto Moniz, reivindicando a colocação daquela infraestrutura ao serviço da população.

Vereação social-democrata que, ainda durante a reunião, alertou para a “urgência” da repavimentação de várias estradas e caminhos municipais, assim como para a limpeza e manutenção de sarjetas, criticando, ainda, o executivo no que diz respeito à fiscalização e proteção do património, num concelho onde “a defesa do património municipal edificado, nomeadamente caminhos e veredas, assim como a calçada, não tem sido devidamente assegurada”.

“A verdade é que não basta fazer candidaturas, adquirir bens e promovê-los nas redes sociais. É preciso mantê-los e colocá-los ao serviço da população”, enfatizou Raimundo Silva, deixando claro que “algo está muito errado quando se falha nas respostas básicas como o Executivo do Porto Moniz tem falhado”.