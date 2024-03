Em 2023 foram vendidos na Madeira4.391 carros, o melhor indicador dos últimos oito anos. ‘Venda de carros novos já supera a crise’ é a manchete de hoje do JM.

Assinala-se hoje o Dia Mundial da Obesidade. Num trabalho dedicado a esta doença, damos conta de que 350 pessoas estão em lista de espera para a cirurgia bariátrica e que a Ordem dos Nutricionistas lamenta falta de recursos para fazer face a este problema de saúde.

Fazemos contas, nesta edição, ao trabalho dos deputados na Assembleia Legislativa Regional. ‘Crise travou plenário’, conclui o JM perante as 28 vezes em que ocorrerem sessões plenárias num prazo de oito meses.

O Jornal esteve, ontem, no Curral das Freiras onde apoiantes do projeto de construção do teleférico se reuniram para marcar posição publicamente, depois de há dias ter havido uma manifestação de protesto.

‘Fernando Daniel é a nova aposta’ na programação da Semana do Mar, que vai acontecer no Porto Moniz. Este é um dos assuntos para ler em Cultura, havendo muito mais notícias, nas várias secções que compõem o JM.