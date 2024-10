O IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social decorreu terça-feira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional, reunindo diversas entidades, entre técnicos de serviço social, políticos, jornalistas, entre outros profissionais.

Foi organizado pela EAPN Portugal Rede Europeia Anti-Pobreza, a maior rede europeia de ONG e contou na abertura com a participação do respetivo presidente Agostinho Jardim Moreira e do presidente da ALRAM, Josó Manuel Rodrigues.