O autarca de Santa Cruz enviou um comunicado à imprensa esta manhã, onde realça que o valor arrecadado da derrama municipal - qualquer coisa como 1,8 milhões de euros - vai ser investido na compra de viaturas para a autarquia.

“O resultado anual da aplicação da derrama Municipal rendeu aos cofres municipais no presente ano, 1,8 milhões de euros. Com este valor, e para que os nossos munícipes tenham conhecimento, vamos poder investir e adquirir o seguinte: 12 viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, 1 veículo urbano de combate a incêndios - VUCI, 1 autocarro de 55 passageiros, Reforçar ainda a rubrica de apoio ao pagamento de creches e jardins de infância. Assim se faz a verdadeira gestão municipal, e conseguimos ter ainda dívida consolidada, capacidade de endividamento e investimento e teremos no ano 2025, o melhor orçamento de sempre.

Santa Cruz tem hoje uma visão de futuro com responsabilidade social, em vez de medidas que ainda iam empobrecer mais as famílias como queria o PSD”, vincou Filipe Sousa.

E, ao PSD, deixou mais críticas: “Lembro que deixaram o município completamente falido, cheio de dívidas, sem capacidade de investimento, sem capacidade de endividamento e com inúmeros credores à porta, a reclamar créditos com mais de três anos de vencimento.

Foi este o triste legado que essa gente deixou. A derrama municipal implementada, com o voto contra do PSD/CDS foi, como atrás mencionei, uma das formas de ultrapassar as dificuldades financeiras sentidas, pedindo assim um pequeno contributo às empresas, por via da tributação (1,5%), dos lucros superiores a 150 mil euros, em detrimento da carga fiscal que queriam deitar sobre o Povo de Santa Cruz”, assinalou.