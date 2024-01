“Não podemos nos esconder aquilo que aqui nos trouxe, uma crise interna perfeitamente desnecessária e que, esperemos, esteja completamente ultrapassada”.

Assim começou a sua intervenção Élia Ascensão, vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz no V Congresso Nacional do JPP, que decorre no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

“Não há como seguir em frente sem perdoar, quem não perdoa fica agarrada ao passado”, disse ainda.

“Esperemos que possamos sair mais forte desta crise, uma crise de crescimento”, aditou, dizendo esperar que a nova presidente Lina Pereira “seja agregadora de todos os que gostam deste partido. O inimigo está lá fora”, clamou naquele que é o congresso da conciliação e pacificação do JPP.