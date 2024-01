Lina Pereira diz que “este é um desafio que abraço, mas não o faço sozinha. Conto com todos, juntos seremos sempre mais fortes”.

A nova presidente do JPP lembra que o partido é ainda muito jovem, tendo nascido em janeiro de 2015, mas “tem já raízes autarcas muito fortes” aludindo a “um crescimento sustentável, com conhecimento e meritocracia”.

“Nós não estamos agachados a Lisboa, ao contrário de outros”.

Lina Pereira diz que por estas alturas “assiste-se a um descrédito da classe política”, lamentando ainda a “inércia dos diferentes órgãos de fiscalização”.

Daqui resulta a “descredibilização” assim também se explicando porque “somos o país com maior taxa de emigração da Europa e oitavo do mundo”, disse. “Temos um país em que quem nos governa nem sabe quanto custa um bilhete de autocarro ou de metro”, disse para atestar um certo ‘autismo’ da classe política no poder. “Temos de acabar com esta democratura”, clamou, enumerando uma série de obstáculos com que se debatem na atualidade os portugueses, com foco nos jovens, mas também nos mais idosos.