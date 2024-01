Coube a Élvio Sousa encerrar o V Congresso do JPP, que decorreu entre ontem e hoje, no Hotel Vila Galé.

O secretário geral do partido, após uma mensagem de enorme apoio a Lina Pereira, a nova presidente do JPP, afirmou que “o JPP e a política necessitam desta sensibilidade feminina”, para passar então à oratória política.

“O JPP assume-se hoje como a terceira força política no Parlamento Regional, lidera o segundo maior Município da Região Autónoma da Madeira, Santa Cruz, tem autarcas eleitos na Assembleia Municipal de Machico e na Assembleia de Freguesia de Santo António da Serra, concorre às eleições regionais nos Açores e candidata-se pela quarta vez à Assembleia da República. Esperamos que à quarta, pelo círculo eleitoral da Madeira, possamos ter essa oportunidade de expansão e de eleger o Filipe Sousa”, explanou.

“O nosso programa está virado essencialmente para baixar o custo de vida de todas as classes, menos daquelas que vivem todos os dias à custa, a solo, da manjedoura do Orçamento Regional. O problema é esse: temos uma imensidão de povo da Madeira a trabalhar e a descontar para meia dúzia enriquecer à vossa custa. Este modelo de governação, que assenta no despesismo excessivo, e na insuficiência da diversificação económica, encontra-se gasto”.

Élvio Sousa clama que “há que colocar na agenda a redução do custo de vida. Baixar os impostos (IVA e IRS para a classe média, ISP), uma redução gradual acompanhada por uma diminuição drástica e efetiva da despesa pública e da estrutura governativa (e pagar menos pelo serviço da divida); a redução progressiva taxa de IVA dos bens essenciais de 5% para 4%. Perante uma conjuntura difícil, marcada pela inflação, o elevado preço dos bens de supermercado, aumento das rendas das casas, e juros empréstimo à habitação, está, sim, nas mãos deste governo regional, com o apoio do CDS e do PAN poderia baixar o custo de vida dos madeirenses e passar o IVA à taxa reduzida de 5% para 4% (20%), para os bens essenciais”.

Reduzir o custo de vida, passa também por “tornar o porto do Caniçal mais competitivo, e baixar o preço das mercadorias para as empresas, com o lançamento de um concurso publico internacional para a operação portuária. Baixar o preço do gás, como produto energético e incluí-lo na tabela de preços máximos homologados, equivalente aos combustíveis. Em 2022 os madeirenses pagaram mais 4,2 milhões de gás que os açorianos. Mais 10 euros por garrafa. Equiparar o salário mínimo da Madeira aos Açores, pois até ao final de 2023 os trabalhadores madeirenses recebiam menos 13 euros mensais. Aumentar o preço do pagamento (banana, cana-de-açúcar e uva). Apostar na ligação Ferry semanal entre a Madeira e o Continente. Uma ligação que o JPP não vai deixar de lutar e pressionar o Governo Regional a falar e negociar com o Governo de Canárias, para um entendimento de diplomacia comercial, tal como nós já fizemos recentemente”, disse numa exposição pormenorizada.

Mais à frente, referiu que “é verdade que ao sermos um partido nacional com expressão regional teremos de aprofundar as nossas raízes autonómicas e fazê-lo crescer pela insularidade, pelo suor do trabalho. A maior parte dos eventos históricos, segundo o historiador Braudel, culminaram nas ilhas. Vamos fazer das nossas as ilhas a nossa pátria e assim fortalecer Portugal. Parafraseando Raul Brandão: «O melhor de uma ilha, é ter uma ilha em frente».

Prosseguindo, “a Autonomia político-administrativa não se resume única e exclusivamente às aspirações históricas dos povos, pois na sua essência ela não deve desassossegar a soberania do Estado. A Autonomia é um processo natural, é uma reação ao centralismo, e ela surge cada mais afortunada quando se cultiva e se manifesta nas ilhas. A revisão constitucional não pode ser uma farsa, para se fazer de conta que se faz, e no final ficar tudo na mesma. Portugal não é um Estado unitário, Portugal é um Estado centralista, que tem recusado sistematicamente que as regiões autónomas possam concretizar as suas competências, e que possa constitucionalizar os princípios que norteiam o Estatuto-Politico-administrativo, nomeadamente o Principio da Subsidiariedade e da Continuidade Territorial, este ultimo que assenta na necessidade imperiosa de corrigir as desigualdades estruturais da ultraperiferia”.

Também, “enquanto houver cargos de ouvidores da República vigiando as autonomias; enquanto houver meirinhos e fiscais de palácio a representar esse mesmo centralismo, não haverá aprofundamento autonómico. A vigilância da Autonomia compete aos madeirenses que são escolhidos livremente para representar e fazer-se representar-se”.

“Recordamos que coube ao JPP, como partido nacional com cédula de nascimento madeirense, a ter a iniciativa pioneira (e no âmbito da Lei das Finanças Regionais), e colocar o Centro Internacional de Negócios da Madeira no topo das prioridades e a inserir um artigo que comprometa definitivamente a República a reconhecer o CINM, como uma estrutura de baixa tributação vital para uma economia ultraperiférica e para a economia nacional”, destacou igualmente.

Cabe aqui também “a valorização das universidades das regiões autónomas, bem como a assunção dos custos das desigualdades derivadas da insularidade (nomeadamente os transportes aéreos e marítimos), pois sem a autonomia financeira (e um regime fiscal próprio) não há fortalecimento da regionalização e da Autonomia Política”.

Continuando, “perante uma situação de grandes dificuldades, de aumento do custo de vida e das dificuldades perante a escassa valorização do fruto do seu trabalho, quero, aqui, enviar um forte abraço e toda a solidariedade para o mundo rural, e para os nossos agricultores da banana, da cana-de açúcar e da uva (e demais produtos agrícolas). São eles, o garante da nossa paisagem, são eles que trabalham de sol a sol para nos chegar produtos de qualidade. Que seria da Madeira e do Porto Santo sem a agricultura? São o sangue que corre nas veias das nossas ilhas. Por isso têm de ser valorizados e dignificados no seu trabalho e nos custos da sua labora (aumento dos guanos, combustíveis, gás, mão de obra)”.

“Lembremos as palavras bíblicas: O proveito da terra é para todos; até o Rei se serve do campo. E aqui permitam-me a analogia: quando Miguel Albuquerque, Rui Barreto e Mónica Freitas estiverem a saborear uma banana regional, que se lembrem, que há 15 anos atrás os agricultores recebiam mais 16 cêntimos/Kg do que recebem atualmente”, partilhou Élvio Sousa.”

Não podemos deixar que este Governo seja o coveiro e o calvário da agricultura; e que estejam a usar o dinheiro destes produtores para financiar os desvarios e as mordomias deste governo. Usaram o dinheiro, o suor do trabalho dos agricultores da banana, não só para pagar 3,4 milhões do Museu no Lugar de Baixo, esbanjaram 90 mil euros num site, e não satisfeitos usaram o vosso dinheiro para aumentar em 146% as despesas para viagens e estadias em hotéis e mais de 1046% em despesas de representação dos aristocratas do palácio de 5 estrelas da direção da GESBA. Isto tem de acabar”, disse.

Assim, “apelo a todos os agricultores da Madeira, que continuem a confiar no nosso Movimento, porque nós não estamos ao serviço de meia dúzia de interesses (que enriquecem à custa da manjedoura do Orçamento regional) E vamos, sem medo, e cientes que esta escravatura em de acabar o mais rapidamente possível, lutar com todas as forças. Um movimento do povo defende o povo e não pactua com exploradores”.

“Nunca esqueçamos que o poder político pertence ao povo e é exercido dos termos da Constituição. E vejamos o seguinte, para reflexão. Desde 2011 até à data, o PSD e o CDS já perderam mais de 50 mil votos, este é um sinal dos tempos. E tenhamos já em mente, que a 10 de março, os madeirenses vão poder escolher 6 deputados pelo círculo da Madeira. E essa é já uma oportunidade para iniciar esta grande mudança, e escolher um partido do povo”, finalizou.