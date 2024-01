Jéssica Teles é a coordenadora da juventude do JPP e também subiu ao palanque na cerimónia de encerramento do V Congresso Nacional do JPP.

”Somos jovens porque o país nos retirou a capacidade de sermos adultos”, clamou, lamentando os preços exorbitantes na habitação para estudantes, os estágios profissionais, a precariedade laboral. “Somos a geração que enfrenta os maiores desafios de sempre”, destacou.