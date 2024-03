Sublinhando que o futuro da Madeira está, mais uma vez, “nas mãos de todos os madeirenses e porto-Santenses” e deixando claro que não há nem nunca houve vitórias antecipadas, o cabeça-de-lista da coligação Madeira Primeiro, Pedro Coelho, reiterou, hoje, durante a arruada que encerrou a campanha para as legislativas nacionais do próximo domingo, os apelos ao voto na sua candidatura, lembrando ser fundamental “que as pessoas votem em deputados que os defendam e que nunca os abandonem”.

“Esta candidatura Madeira Primeiro garante isso mesmo, que o povo da Madeira estará, sempre, em primeiro lugar”, assegurou o cabeça-de-lista, frisando que o seu partido tem um legado de defesa da Madeira na Assembleia da República ao qual é essencial dar continuidade, até como forma de resolver os inúmeros dossiês que se encontram pendentes e para os quais urge uma solução, por parte do Estado, na próxima legislatura.

“O nosso compromisso é defender a nossa terra, defender mais mobilidade, mais autonomia e um sistema fiscal próprio, por exemplo, assim como queremos mais investimento do Estado aqui na nossa terra”, disse, reiterando que conta, para esse efeito, com uma equipa com muita experiência e que é também jovem, pessoas que “estão dispostas a trabalhar em nome do amor enorme que têm pela nossa Madeira”.

Pedro Coelho que, à margem da arruada, assumiu que esta campanha “não foi fácil”, mas que sentiu, nos onze concelhos que percorreu com a sua equipa, grande entusiamo e muita mobilização.

“Nada está ganho, sondagens são apenas sondagens e o mais importante é que, no próximo domingo, tenhamos mais uma vitória”, rematou, garantindo que, uma vez eleitos, os deputados da coligação Madeira Primeiro só terão um partido e esse partido será, sempre, a Madeira e o Porto Santo.