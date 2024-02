Bom dia! Esta é a agenda que marca o dia de hoje.

- Às 9h30, nos Salesianos do Funchal, a comemoração de Dom Bosco com missa presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- O Juntos pelo Povo (JPP) realiza às 9h30, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, uma conferência de imprensa.

- Às 11h00, no Palácio de São Lourenço, o representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe uma delegação do PAN Madeira liderada pela deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Mónica Freitas.

- A candidatura da CDU às próximas eleições legislativas nacionais reúne, pelas 16h30, com a USAM, na Casa Sindical, à Rua do Bom Jesus, no Funchal.

- Pelas 18h00, na Biblioteca Municipal do Funchal, na Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 9, mais uma sessão do Clube de Leitura, tendo como convidado Rui Camacho que vai abordar a temática dos fonogramas da tradição madeirense. A iniciativa é de entrada livre.

- Começa às 18h30, na sede regional do PS-Madeira, a reunião da Comissão Política Regional. No final, o presidente do partido, Paulo Cafôfo, fará declarações.