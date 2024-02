O evento vínico que trouxe à Região cerca de vinte produtores e mais de duas centenas de referências ainda está a decorrer no Nini Design Center. Se é amante de vinhos, ainda vai a tempo de viver esta experiência de degustação.

Hoje o dia volta a ser dedicado ao público em geral, depois de o evento ter captado neste último sábado a atenção de muitos “curiosos entendidos” e de profissionais da área da restauração e hotelaria.

Foi desta forma que Tiago Jardim, da ‘Páginas & Quadrículas’, se referiu a quem teve a possibilidade de degustar uma carta variada de vinhos de todos os cantos do País, manifestando o seu agrado em relação à adesão do público à iniciativa.

“Hoje vamos tentar atrair mais pessoas e procurar manter o mesmo registo, isto é, trazer pessoas interessadas”, afirmou, em declarações ao JM, media partner.

Cumpre recordar que o jantar vínico, enquadrado no ‘Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos’, realizou-se na última noite no restaurante Do Forte, reunindo cerca de uma centena de participantes. O Vinho Madeira foi a estrela do evento, que prossegue este domingo, com provas, inclusive comentadas, até às 20 horas.

Os bilhetes têm um custo 7,50 euros e podem ser adquiridos no próprio local. Para os interessados em contemplar a prova comentada o valor passa para os 20 euros.