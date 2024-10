O Governo da Madeira iniciou hoje a cobrança aos não residentes de uma taxa de três euros em sete percursos pedestres classificados, uma medida que vai abranger a totalidade dos trilhos recomendados a partir de janeiro de 2025.

“Temos um processo em duas fases. Hoje começam sete e a partir de 01 de janeiro os demais que estão classificados, sob gestão do Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza”, explicou a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.

Rafaela Fernandes deslocou-se ao Pico do Areeiro, no maciço central montanhoso da ilha da Madeira, para assinalar a entrada em vigor da designada taxa de resíduos, cobrada a partir de hoje a todos os turistas maiores de 12 anos.

“De salientar que nem os residentes vão pagar esta taxa, nem os operadores económicos que têm protocolo [até ao final do ano] celebrado com o Instituto das Florestas”, esclareceu.

A partir de janeiro de 2025, no entanto, apenas os residentes ficam isentos do pagamento da taxa, que será então cobrada nos mais de 30 percursos classificados sob gestão do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) da Madeira.

Para já, estão na lista a vereda do Pico do Areeiro, a vereda do Pico Ruivo, a Levada do Risco, a Levada do Caldeirão Verde, a vereda dos Balcões, a Levada do Rei e a vereda da Ponta de São Lourenço, sendo que neste percurso já era cobrada uma taxa de dois euros, agora atualizada para três euros.

Rafaela Fernandes explicou que as verbas serão utilizadas na limpeza e manutenção dos percursos e considerou que a medida é bem aceite pelos turistas, indicando que serão aplicadas coimas até 50 euros a quem não pagar.

“Estamos, neste momento, a fazer uma diligência que envolve duas dezenas de colaborares para sensibilizarmos as pessoas neste pagamento”, disse, explicando que a ação do IFCN será para já pedagógica.

O pagamento pode ser feito através da plataforma Simplifica, gerida pelo Governo Regional, ou diretamente nos locais onde há postos do IFCN, havendo a possibilidade de fazer troca de percursos.

A secretária da Agricultura, Pescas e Ambiente lembrou que plataforma Simplifica é já muito utilizada por turistas para agendamento de várias atividades, como mergulho.