Vários turistas encontraram uma nova ‘diversão’ na marginal de São Vicente, nomeadamente a de aguardar pela chegada das ondas do mar revolto do norte.

Conforme mostram as imagens enviadas à redação do Jornal, os turistas colocaram-se no passeio junto à costa, esperando a chegada da água, indiferentes ao perigo que o mar agitado pode representar.

Veja o vídeo: