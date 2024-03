O Tribunal de Contas deu parecer positivo para o Governo Regional, mesmo em gestão, poder lançar os concursos públicos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), avançando, deste modo, com os investimentos que já estavam previstos na área da saúde, nomeadamente nos cuidados continuados.

A informação foi dada, esta manhã, por Miguel Albuquerque, na cerimónia de comemoração dos 100 anos da Casa São João de Deus.

“Um dos problemas que surgiu quando foi determinado que o Governo Regional estava em gestão foi a situação dos Fundos do PRR que, como sabem, têm montantes muito elevados para o alojamento de idosos, para a renovação e novas camas - são 1003 camas - e para os cuidados continuados, onde temos um investimento previsto nesta primeira fase de 42 milhões de euros, e para a saúde mental também”, lembrou, referindo que, nessa sequência, foi feito um pedido ao procurador do Tribunal de Contas no sentido de o executivo saber se poderia ou não dar seguimento a estes investimentos. E a “boa notícia” é que a resposta foi positiva.

“Acho que é mais uma oportunidade única de nós termos na Madeira um exemplo daquilo que uma sociedade civilizada deve fazer que é apoiar os nossos idosos e nosso lá doentes de uma forma eficaz e responsável”, reforçou.

No púlpito, o presidente do Governo Regional agradeceu ainda o trabalho “inigualável” que a Casa São João de Deus tem feito ao longo dos anos. “É o exemplo de eficácia, de amor ao próximo e de sentido de acolhimento e tratamento”, reiterou.