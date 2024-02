No Porto do Funchal mantem-se mais uma segunda-feira movimentada, com três navios de cruzeiro acostados, Balmoral, Azura e AIDAcosma, que estão a movimentar um total de 13 627 pessoas, sendo que 10 517 são passageiros.

O AIDAcosma e o Azura são dois navios posicionados na rota da CAI, efetuando cruzeiros de 07 e 14 dias pelas ilhas da Madeira e Canárias. O Balmoral é um dos navios do chamado corredor Atlântico com embarques e desembarques em Southampton.

O AIDAcosma vem de La Palma, com 6 426 passageiros e 1 409 tripulantes. Fica neste porto durante 17 horas, partindo às 23h00 para Tenerife, próxima escala do itinerário iniciado naquela ilha a 31 de janeiro com escalas em Fuerteventura, Lanzarote, Grã-Canária, agora, no Funchal e depois,. Tenerife, porto de desembarque deste cruzeiro de 07 noites.

Também o Azura está a fazer um cruzeiro de 07 noites, iniciado no passado dia 02 de fevereiro, em Tenerife, seguindo-se o Funchal, depois La Palma, Fuerteventura, regressando a Tenerife a 09 deste mês, onde termina a viagem.

O navio viaja com 2 992 passageiros e 1 148 tripulantes. Fica 15 horas na Madeira e às 21h30, navega para a ilha de La Palma.

O Balmoral é proveniente de Southampton e a bordo, traz 1 099 passageiros e 553 tripulantes. Faz uma escala de 11 horas na Madeira e tem saída prevista para as 20h00, com destino a La Palma, visitando também Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Lisboa e volta a Southampton, onde termina este cruzeiro de 13 noites a 14 de fevereiro.