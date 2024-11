O porto do Funchal volta a estar bem composto na manhã desta quinta-feira, com três navios de cruzeiro. Esta manhã, o último a chegar foi o Bolette, que fica na Região até às 18h30 de amanhã, altura em que parte com destino a Santa Cruz de La Palma, nas ilhas Canárias.

Já desde ontem no porto do Funchal encontravam-se o Seabourn Sojourn, junto ao hotel CR7, e o Marella Discovery 2, no terminal sul.