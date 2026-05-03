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Três cruzeiros visitam a Madeira este domingo (com fotos)

    Três cruzeiros visitam a Madeira este domingo (com fotos)
    O Funchal amanheceu com a presença de três navios. Luís Fernandes
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
03 Maio 2026
11:07

O Porto do Funchal está hoje a receber escalas de três navios de cruzeiro: L’Austral, Celebrity Eclipse e Valiant Lady.

  • Três cruzeiros visitam a Madeira este domingo (com fotos)
    Luís Fernandes

Vindo de Santa Cruz de La Palma, o L’Austral, atracado a norte, passou a noite na baía funchalense, tendo chegado ontem ao início da tarde. Parte ainda hoje rumo a Cadiz.

Por sua vez, o Celebrity Eclipse estará na Região até às 19h00 deste domingo, hora em que segue viagem para Leixões.

  • Três cruzeiros visitam a Madeira este domingo (com fotos)
    Luís Fernandes

Quanto ao Valiant Lady, chegou pelas 07h00, vindo dos Açores (Ponta Delgada) e termina a escala na Pontinha pelas 18h00.

Esta manhã, junto aos ‘gigantes dos mares’ esteve o ‘nosso’ Lobo Marinho.

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