“É hora de Jaime Filipe Ramos avançar para a liderança de facto do PSD ou deixar que um novo líder assuma a condução do partido sem tutelas de interesses”. Esta uma das sínteses do artigo de opinião assinado por Miguel de Sousa, na edição desta quarta-feira, no DN Madeira.

Percorrendo o seu conteúdo, pode-se ler que até agora “sobre Jaime Filipe não disse muito, talvez mesmo nada. Mas, acho que chegou a hora de fazê-lo, com toda a sinceridade e lisura”, referindo que tinha um texto preparado para este artigo nesse sentido.

Contudo, “com a sucessão de acontecimentos das últimas duas semanas resta Jaime Filipe Ramos”, numa conclusão ao facto de antes desse dia 24 de janeiro, na sua opinião, a Madeira tinha três políticos com poder que se destacavam: Miguel Albuquerque, Pedro Calado e Jaime Filipe Ramos”.

Ora, na sua explanação, lê-se que “numa tentativa de estender este poder, único e pessoal, o PSD passou a referir-se a uma cúpula social-democrata, juntando ao líder parlamentar os presidentes dos órgãos próprios e o seu secretário-geral”.

“Puro engano público”, frisa Miguel de Sousa, “pois a condução da situação partidária esteve, e está a cargo, unicamente, de Jaime Filipe Ramos. Todos os envolvidos aceitam, a sua liderança. Poder exercido sempre com o silêncio e discrição dos que mandam na sombra e nada justificam. Nem precisou falar no Conselho Regional para dar as suas ordens”.

Para Miguel de Sousa, “tendo ficado no pódio da direção social-democrata” é então “hora de Jaime Filipe Ramos avançar para a liderança de facto do PSD ou deixar que um novo líder assuma a condução do partido sem tutelas de interesses, que já deviam ter sido erradicados. Alguém que não seja escolhido por ele”.

“São 50 anos de poder dinástico que culminaram na maior humilhação possível e inimaginável. Quem mais manda, em toda esta teia de interesses, menos papéis deve ter assinado. Chega de ingenuidade política como se ninguém tivesse sentido o peso de tanta influência na condução do caminho partidário, em particular da escolha de pessoas para os diferentes lugares públicos”, conforme se pode também ler.

Nas críticas ao líder parlamentar do PSD, entra também a acusação no sentido de que “de quem ele não gosta, não resta sequer esperança para uma oportunidade. Tudo está destinado para os que se vergam, aceitam o domínio e se resignam a não ter discurso próprio nem propor diferente. Todos condescendem na sua liderança. Tal filho, igual a tal pai”, escreve ainda Miguel de Sousa.