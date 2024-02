O evento ‘Tempos de Hortifruticultura 2024’ teve início no dia 1 de fevereiro e prologar-se-á até o dia 15 de março, tendo como palco a freguesia do Jardim da Serra.

Organizado pelo CDISA- Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, o certame contempla atividades que se destinam aos agricultores em geral.

A programação segue amanhã, sexta-feira, pelas 18 horas, na Quinta Leonor, onde haverá uma mesa-redonda sobre a ‘Problemática da Cultura da Cerejeira’, uma iniciativa que será dinamizada por Aurélia Sena, técnica da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, com a colaboração do técnico agrícola Joel Sousa, do Viveiro Sousa, e de Marco António Gonçalves, da Casa Pomar das Levadas.

“Recorde-se que estas variedades de árvores de fruto estão a sofrer, de modo severo, os efeitos negativos das alterações climáticas. Estima-se que, na freguesia do Jardim da Serra, nos últimos 20 anos, com maior intensidade na última década, houve uma perda de mais de 70% das cerejeiras então existentes”, recorda Manuel de Jesus Gonçalves, presidente da CDISA, numa nota enviada à redação.

Durante esta iniciativa, os participantes procurarão encontrar respostas para a pergunta ‘o que dizem as cerejeiras?’, sendo que Aurélia Sena apresentará os resultados de 3 ensaios, por ela iniciados, no âmbito da DRAA, um dos quais tem o desígnio de verificar a resistência de porta-enxertos à armilária; e outro visa testar variedades de cerejeira que possam ser menos exigentes em horas de frio e, por fim, aplicação experimental de vários produtos que possam ser eficientes na quebra de dormência nestas árvores de fruto.

A organização espera que este encontro contribua para a busca de soluções que garantam a preservação e a sustentabilidade desta variedade de árvore de fruto, tão emblemática e tão importante na economia do Jardim da Serra.

O Evento Tempos de Hortifruticultura tem o apoio da DRAA e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.