Pedro Coelho cabeça de lista às legislativas nacionais, diz que o PSD tem de estar de cabeça erguida que não se pode resignar. Vai intervir no Conselho Regional, onde parece já garantido que não irá sair qualquer nome de um potencial sucessor de Miguel Albuquerque, mas sim que será dado mais um passo nesse sentido.

À entrada, para a sala do Centro de Congresso da Madeira, Pedro Coelho disse que “espero ouvir o presidente do partido” e também que “vou fazer uma intervenção no âmbito das eleições nacionais”, lembrando que é conselheiro com direito a voto.

“O momento não é um momento fácil, mas temos de continuar e vamos à luta, no que concerne a eleições nacionais. Sou candidato à Assembleia da República, sou cabeça de lista, vamos à luta sem medo, para termos um bom resultado”, respondeu e insistiu, escapando a perguntas mais específicas sobre a atualidade política regional.

“Não sei, vamos dar o melhor, de cabeça erguida”, respondeu acerca do cenário de poder perder um deputado em São Bento, passando da atual configuração de três ‘laranjas’ da Madeira para dois.