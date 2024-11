A Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), em colaboração com a AIMA – Academy, realizou hoje, 20 de novembro, uma formação destinada a 25 técnicos de saúde do SESARAM, no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal.

A sessão, que teve início às 9h30, foi conduzida pela enfermeira Fernanda Silva, coordenadora do gabinete de Saúde da AIMA, cuja vasta experiência na área das migrações e saúde pública foi destacada na abertura do evento.

Na cerimónia de abertura, Sancho Gomes, diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, sublinhou a relevância desta formação, enquadrada nas políticas de integração e direitos humanos promovidas pelo Governo Regional da Madeira.

“Mais do que um momento de aprendizagem, esta formação reflete a nossa missão de preparar os serviços públicos para lidar com os desafios únicos dos processos migratórios. O aumento de migrantes na nossa Região exige uma abordagem humanista e integrada, que garanta os direitos fundamentais destas pessoas, incluindo o direito à saúde”, afirmou o diretor regional.

O diretor regional reiterou o compromisso da DRCCE em trabalhar com base nos eixos fundamentais de acolher, proteger, integrar e promover, destacando que “as migrações exigem políticas estruturadas e colaborações estratégicas para garantir uma integração plena e evitar tensões sociais”.

A formação decorreu num ambiente de diálogo e aprendizagem, com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde para responderem de forma eficaz às necessidades dos migrantes, respeitando os desafios culturais, linguísticos e emocionais que enfrentam.

A AIMA-Academy, representada pela enfermeira Fernanda Silva, foi elogiada pela sua parceria e contribuição para o sucesso da iniciativa, que reforça o compromisso do Governo Regional, no sentido de garantir os direitos fundamentais e a dignidade humana de todos os que chegam à Madeira.