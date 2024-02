A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas emitiu neste sábado um comunicado contestando a alegada viciação dos procedimentos de contratação pública referentes aos contratos de empreitada da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira. Na nota emitida, pode-se ler que aquela Secretaria “desconhece totalmente a existência e o conteúdo de uma comunicação eletrónica datada de 22 de junho de 2020, alegadamente remetida ao então vice-presidente do Governo Regional”.

“Todas as soluções encontradas foram avaliadas nas suas diversas componentes, técnica, financeira e jurídica, tendo sempre sido decididas pela SREI, internamente, sempre em função do interesse público, ainda que no respeito pelas decisões políticas colegialmente tomadas em Conselho de Governo pelo órgão executivo de que faz parte”, conforme garantida.

A SREI sublinha, igualmente, “que nunca viu posta em causa a sua autonomia técnica e funcional, no que diz respeito ao concurso do Hospital, ou a outros procedimentos concursais, sem prejuízo, como é evidente, das relações de interdependência política e administrativa dos órgãos que integram o governo, que se encontram previstas na legislação em vigor”.

Mais, assegura, “todos os procedimentos de contratação pública referentes à construção do Hospital Central e Universitário da Madeira foram elaborados, na forma e no conteúdo, pela SREI, sem interferências externas, ao contrário do que parece ressaltar da comunicação eletrónica ontem parcialmente tornada pública”.

“Desconhecendo o conteúdo integral dessa comunicação eletrónica, assim como do(s) anexo(s) que alegadamente conterá, a SREI, pode afirmar desde já que o conteúdo dos procedimentos de contratação entretanto definidos e implementados será, com toda a certeza, muito distinto dos que ali parecem ser preconizados”, consoante é também assegurado

“Na verdade”, afiança, “tanto os critérios de adjudicação definidos e implementados, como todos os procedimentos e decisões tomadas no âmbito do concurso, serão, com toda a certeza, substantivamente diferentes dos alegadamente sugeridos na referida comunicação de 22 de junho de 2020”.

Nas explicações mais técnicas e no âmbito concursal, é referido que “não obstante as prorrogações de prazo concedidas pelo Governo Regional, para que os concorrentes conseguissem elaborar as suas propostas, nenhum dos candidatos convidados apresentou proposta, não restando outra alternativa ao Governo Regional senão a decisão de extinguir o concurso em curso”.

Ainda assim, “a SREI aceitou as prorrogações solicitadas porque queria obter propostas e não o contrário, como malevolamente se tem sugerido. Para o Governo Regional o objetivo era iniciar a obra, sendo o insucesso deste primeiro concurso um revés a essa pretensão”.

No entendimento do organismo, “se o objetivo fosse o de inviabilizar o concurso, nenhum pedido de prorrogação de prazo teria sido aceite. Porém, não foi isso que aconteceu. Nesse seguimento, ciente de que o valor de 205.900.000,00 euros (que serviu de base ao procedimento iniciado em 2018) seria insuficiente para o lançamento de um novo procedimento nos mesmos moldes, o Governo Regional desencadeou dois procedimentos de contratação, nomeadamente o designado ‘Hospital Central da Madeira – 1.ª Fase - Escavação e Contenções Periféricas’ e o designado ‘Hospital Central e Universitário da Madeira – 2.ª Fase – Estruturas e Espaços Exteriores’, o qual não inclui os trabalhos de acabamentos e das instalações especiais”, sendo que “a SREI tem prevista a elaboração de um procedimento de concurso limitado por prévia qualificação para a contratualização desses trabalhos, o que representará a 3.ª Fase de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira”.

No último ponto, em jeito de conclusão, lê-se que “a estratégia definida para fazer face à circunstância de o primeiro concurso ter ficado deserto é diversa da alegadamente sugerida na comunicação eletrónica a que vimos fazendo referência”.