Todos os anos, na Madeira, Açores e Canárias, a poluição luminosa leva a que centenas de juvenis de aves marinhas fiquem desorientados, caindo nas nossas cidades. À semelhança do ano passado, no dia 30 de outubro a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove um Mega-apagão na Madeira, para tornar a noite mais segura para as aves marinhas e mostrar o impacto da luz artificial excessiva neste grupo animal tão ameaçado.

No dia 30 de outubro, entre as 20h e as 23h (a altura mais crítica, em que as cagarras juvenis saem dos ninhos), com a ajuda de vários municípios da região, será apagada a iluminação pública em diversas áreas costeiras. A SPEA e restantes parceiros do projeto LIFE Natura@night, no âmbito do qual decorre o Mega-apagão, convidam também os madeirenses a juntarem-se a esta iniciativa, desligando a iluminação exterior das suas casas e edifícios durante o Mega Apagão. Para salvar ainda mais aves, recomendamos que apaguem ou reduzam a iluminação exterior até 15 de novembro.

“Com este apagão, por uma noite iremos criar um caminho seguro no céu para que as aves possam voar em direção ao mar em segurança. Mas mais do que isso, iremos demonstrar como reduzir a iluminação artificial excessiva pode salvar aves”, diz Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira e do projeto LIFE Natura@night.

O projeto LIFE Natura@night desafia ainda os gestores de estabelecimentos hoteleiros e comerciais a adotar boas práticas na sua iluminação, atribuindo o Galardão Noite Com Vida aos estabelecimentos que ajudam a tornar a noite mais segura para as aves.

No dia 29 de outubro, pelas 12:30, decorrerá uma conferência de imprensa no Colégio dos Jesuítas, com especialistas da Comissão Comissão Europeia que estarão na região para reunir com o consórcio e acompanhar a execução do projeto LIFE Natura@night. Esta visita da Comissão Europeia, que se prolongará pelos dias 29 e 30 de outubro, tem como objetivo a partilha de boas práticas e promoção das ações pioneiras adotadas na região na redução da poluição luminosa.

O projeto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e tem como parceiros a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Machico, a Câmara Municipal de Santana, a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a Direção Regional de Políticas Marítimas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Instituto de Astrofísica de Canárias, o Instituto Tecnológico de Canárias, a ALARED, a Fluxo de Luz e a Sociedade Espanhola de Ornitologia.