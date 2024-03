A candidatura da Alternativa Democrática Nacional mostrou-se satisfeita com o resultado obtido na sondagem publicada hoje pelo JM, que dá 2,3% da intenção e voto no ADN.

Miguel Pita sublinhou que “em seis meses, passamos de uma força partidária menos votada para 2,3% muito motivadores. Significa que os madeirenses e porto-santenses estão a abraçar o projeto político ADN”.

Contudo, o cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira do ADN não concorda com a leitura feita no nosso jornal de que essa percentagem poderá significar “uma eventual confusão entre a AD e o ADN, porque no questionário não se faz referência à AD, que “não existe na Madeira”. Por isso, sublinhou, “quem votou no ADN na sondagem estava a votar no ADN e não na AD”, quis reafirmar. De qualquer modo, Miguel Pita reconheceu que “é muito importante para nós que estamos a crescer de forma sustentável e acreditamos que vamos aumentar no dia 10 de março”.