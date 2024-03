A sondagem Intercampus / JM / 88.8,hoje publicada na edição do JM, dá conta de um cenário que colocaria apenas dois deputados do PS Madeira em São Bento, numa lista onde entrariam três da coligação PSD / CDS e ainda um do Chega.

Na reação, Paulo Cafôfo, líder dos socialistas na Madeira e também o n.º 1 dessa mesma lista, destaca que “o que sinto na campanha é uma grande vontade3 de mudança”.

“Na campanha de proximidade com as pessoas, temos tido uma excelente recetividade. Estamos confiantes nos resultados das próximas eleições legislativas nacionais. As eleições decidem-se nas urnas com os votos dos eleitores”, conforme diz numa primeira análise.

Paulo Cafôfo releva que “não são sondagens menos favoráveis que desmobilizam o PS Madeira. Pessoalmente dão-me mais força e determinação para lutar por aquilo em que acredito, porque a Madeira é mesmo a causa da minha vida”.

Ora, exalta, “nas ruas sinto uma grande vontade de mudança e um sentimento generalizado de indignação pelo PPD, e um descrédito pelo partido cuja cúpula responde por casos de corrupção”.

Posto isto, “apelo às pessoas que estão revoltadas, desiludidas e envergonhadas com toda esta situação que tomem posição votando. Se não votarem estarão a beneficiar quem lhes provocou revolta, desilusão e vergonha”.

E sim, garante, “estamos preparados para lutar pela Madeira acima de quaisquer interesses, na Assembleia da República ou no Governo da Região. Somos a única solução governativa na Madeira e os madeirenses e porto-santenses sabem disso”.