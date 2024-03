A sondagem publicada hoje pelo JM dá como certa a eleição de um deputado pelo Chega, que ‘tira’ um eleito do PS.

Ao JM, o cabeça de lista pelo círculo do Chega na Madeira, Francisco Gomes, não quis comentar os resultados do estudo de opinião da Intercampus para o JM/JMFM, manifestando, contudo, “todo o respeito” por este tipo de trabalhos.

“Como qualquer sondagem, a sondagem do JM merece o nosso respeito e consideração”, começou por afirmar. “Mas, com toda a sinceridade, a sondagem não altera absolutamente nada do que é a nossa motivação e determinação”, realçou Francisco Gomes, acrescentando que “não damos nada por garantido, nem acreditamos em vitórias antecipadas”.

Nesse sentido, afiançou que a campanha do Chega segue “completamente blindada e focada, de olhos postos no objetivo que é dignificar a oportunidade que tivemos de representar o Chega para as eleições legislativas nacionais”, independentemente de a sondagem ter dado “metade ou o triplo” do resultado.

Assim, concluiu: “todo o respeito pela sondagem, mas a que importa vem só a 10 de março”, considerando “extemporâneo e injusto” proceder a um comentário relativamente ao ‘3-2-1’ publicado no nosso Jornal, sendo que aponta para a eleição de um deputado do Chega.