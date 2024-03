O Bloco de Esquerda destaca o crescimento percentual nesta última sondagem publicada pelo JM, que coloca o BE com 2,8% da intenção de voto dos inquiridos.

Dina Letra começou por comentar que “há uma margem de indecisos e de erro grande, o que pode depois ter influência no resultado” do próximo domingo. Feitos esses parênteses, a cabeça—de-lista pelo BE/Madeira às legislativas nacionais sublinhou que “subimos relativamente às últimas eleições regionais. Mantemos a confiança de termos o melhor resultado que tivemos nas últimas eleições e de continuar nos contactos com a população e de luta pelas lutas das populações”.

Como afirmou, “não serão as sondagens que nos farão alterar o nosso caminho”, enaltecendo ainda que a “sondagem real e verdadeira será a de domingo. Estamos confiantes no trabalho que estamos a fazer e nas lutas que temos travado, porque sabemos que são as lutas da vida das pessoas, daquilo que realmente lhes interessa”.

Saliente-se que a sondagem Intercampus para o JM e JM88.8 pode ser consultada na edição impressa do jornal de hoje.