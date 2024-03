João Pedro Vieira, comentador do programa Política 5.0 da 88.8, com forres raízes socialistas, tendo mesmo já desempenhado funções de secretário geral do PS Madeira, destaca que “a sondagem publicada hoje no JM revela quatro factos que merecem atenção dos madeirenses. O primeiro é que o PSD apesar da situação em que se encontra voltaria a vencer eleições, o segundo é que a direita voltaria a ter maioria parlamentar, o terceiro é que os partidos à esquerda no global perdem representatividade e o quarto é que o Partido Socialista voltaria a perder eleições”.

Na sondagem da Intercampus para o JM e 88.8, num cenário de eleições antecipadas, em breve, o PSD elegeria 21 deputados, o PS subiria para 14, o JPP manteria os atuais cinco, o Chega baixaria para três como a Iniciativa Liberal, que por agora tem um, e o PCP, com um deputado, fecharia as contas da ALRAM. Das atuais nove forças partidárias, o hemiciclo ficaria reduzido a seis, com CDS, PAN e BE a deixarem o Parlamento.

Na leitura de João Pedro Vieira, o conjunto das quatro constatações acima mencionadas, constituem “factos reveladores do momento político que a Madeira vive e também da importância de o Partido Socialista refletir sobre aquilo que tem sido a sua estratégia ao longo das últimas semanas, reorganizar-se e apresentar um projeto alternativo renovado a todos os madeirenses e que colha a simpatia da maior parte do eleitorado madeirense”.