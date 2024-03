A sondagem Intercampus / JM / 88.8, hoje publicada na edição do JM, dá conta de que o PAN seria apenas a 10.º força política mais votada na Região, com 1,5% da preferência do eleitorado, contrariando as últimas regionais, de 24 de setembro, em que chegou aos 2,25% (3.306 votos), elegendo mesmo uma deputada, Mónica Freitas.

Agora, na corrida a São Bento, Marco Gonçalves é o cabeça de lista. “Relativamente a sondagens não tenho por hábito comentar os seus resultados, até porque valem o que valem. Porque, efetivamente, os que valem são os de domingo”, consoante a sua primeira reação,

“De qualquer forma”, ressalva, “não podemos deixar de entender que são eventuais indicadores”. Indicadores esses, que, contudo, “não nos farão mudar a nossa forma de atuar, a nossa campanha de contacto direto com as pessoas”.

Mais, partilha Marco Gonçalves, “temos ainda a sensibilidade que o que nós sentimos nas ruas diverge um pouco daquilo que transparece através dos resultados hoje publicados no JM”

Em síntese, “não nos condiciona, de forma nenhuma, e iremos continuar a trabalhar até 9 de março no sentido de obter o melhor resultado possível para o PAN”.

Na sondagem, acrescente-se, a coligação PSD/CDS elegeria três deputados, o PS dois e o Chega fecharia a representação madeirense em São Bento, com um eleito.