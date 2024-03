Discute-se a apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado “ Reabilitação do Solar da Nossa Senhora da Piedade”.

A propriedade com mais de 600 anos, situada no Jardim do Mar, disse Isabel Garcês (PS), “está ao abandono”, “com fissuras nas paredes”, evocando que “caminha para a ruína e para o esquecimento”.

Por isso, quer a reabilitação do espaço e encara-a como possível, se o Governo Regional “executar o plano de expropriação” e tiver “vontade política”.