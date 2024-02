O Sindicato dos Professores da Madeira formalizou uma moção reivindicativa que tem o objetivo de lutar pelos direitos dos docentes de Educação Especial.

Em nota enviada ao Jornal, o sindicato sublinha o que considera ser um conjunto de “constrangimentos que criam dificuldades reais” para o setor, pelo que, na sequência de um Encontro setorial (Re)construir a escola inclusiva: desafios e oportunidades, realizado no auditório do SPM, nos dias 16 e 17 de fevereiro, “resolveram intervir junto da tutela regional para exigir que as escolas da RAM ofereçam as condições necessárias à implementação de uma educação inclusiva para todos e cada um”.

Nesse sentido, reivindicam:

“a) A vinculação imediata de todos os docentes de Educação Especial com habilitação profissional a exercer na RAM, uma vez que a falta de docentes deste setor é gritante ao ponto de, neste momento, já não haver, nas listas de candidatos, qualquer docente de Educação Especial por colocar.

b) A definição inequívoca da carga letiva dos docentes do setor, nos termos preconizados na Lei, ou seja, 1100 minutos semanais, para todos os docentes especializados nos diferentes níveis de educação/ensino.

c) A redução da atividade burocrática ao mínimo, evitando o retrabalho e a proliferação de documentação redundante.

d) Recrutamento de docentes especializados e de técnicos superiores especializados em número suficiente para proporcionar a todos e a cada um dos alunos/crianças o acesso a uma educação, verdadeiramente, inclusiva.

e) Formação e recrutamento de assistentes operacionais em número suficiente para prestarem o apoio exigido pelas necessidades específicas de cada aluno/criança, quer em período de atividade escolar, quer nas pausas letivas.

f) Sensibilizar os deputados regionais na Assembleia da República para as especificidades profissionais que fazem da docência uma profissão de desgaste rápido, a fim de apoiarem um regime específico de aposentação para os docentes.

g) Investimento em apoio, recursos e equipamentos adequados para alunos com necessidades específicas.”