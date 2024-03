O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove, amanhã, o encerramento das comemorações do seu 45.º aniversário, que terá lugar a partir das 18h45, na sua sede, na Calçada da Cabouqueira.

O programa inclui a inauguração do tríptico sindical, da autoria do pintor Marcos Milewski, às 18h45, e às 19h00 haverá uma homenagem aos docentes que completam 25 anos como associados do SPM. Às 19h30 serão cantados os parabéns ao sindicato pelo coro desta instituição.