O Sindicato dos Professores da Madeira promove esta sexta-feira, 8 de março, um conjunto de iniciativas que visam alertar para os problemas que afetam a classe e ainda assinalar o Dia da Mulher.

Segundo o programa revelado hoje através de comunicado, pelas 10h00 o Sindicato realizará uma concentração de docentes, em frente à Secretaria Regional de Educação, no âmbito da Jornada de Professores na Campanha, promovida pela sua Federação, a FENPROF.

Esta iniciativa, que contará com a presença do secretário-geral adjunto da FENPROF, Francisco Gonçalves, pretende exigir que os deputados regionais que venham a ser eleitos para a Assembleia da República contribuam para a resolução dos problemas que afetam, a nível nacional e regional, a Educação e a profissão docente.

Pelas 18h30, o Dia da Mulher será comemorado, na sede do SPM, com um momento musical ao vivo, a apresentação da coletânea (As) palavras que somos, SPM - 45 anos, 45 textos, a que se seguirá a tertúlia “Professoras de Abril” e um jantar convívio.