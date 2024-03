O secretário regional do Turismo e Cultura considera que o setor da Hotelaria está a responder ao apelo feito no sentido de serem implementadas medidas que melhorem as condições de trabalho dos profissionais e refere que, só assim, se conseguirá melhorar o problema da falta de mão- de-obra.

Eduardo Jesus, que ainda não tem números daquela que se espera ser a ocupação hoteleira para a Páscoa, no fim deste mês de março, garante, contudo, que as perspetivas vão no sentido de que esta, será, de novo, uma época de sucesso.

Palavras prestadas há momentos à margem da iniciativa Madeira Flower Collection, que vai na sua sexta edição e que foi apresentada no Fórum Madeira, parceiro do evento. Nuno Agostinho, presidente da Associação dos Jovens Empresários, entidade organizadora, deu conta que o evento acontece a 18 e 19 de maio e está aberto a novos talentos. Referiu que a Região tem muitos talentos escondidos.

Rita Paixão, diretora do Fórum Madeira, disse ser uma honra receber tanto talento. Já na apresentação do evento, Eduardo Jesus destacou a importância do Madeira Flower Collection, que marcou o seu espaço no programa de atividades na Madeira.