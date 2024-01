Em apenas seis meses de funcionamento, o novo laboratório da Polícia Judiciária na Madeira encontrou sete substâncias psicoativas nunca identificadas em território nacional. Ricardo Tecedeiro, coordenador regional, revela ainda ao JM a existência de misturas de estupefacientes com o objetivo de “fazer render” o produto.

Leia sobre este assunto, que faz manchete no JM de hoje, nas páginas 6 e 7. Em duas páginas também, pode acompanhar o que foi dito no XXI Congresso Regional do PS-Madeira, mais concretamente durante o dia de ontem, em que Pedro Nuno Santos aterrou, na Região, para participar na sessão de encerramento. Cafôfo vai à luta. Que é como quem diz: encabeça a lista do PS-M à Assembleia da República.

O líder madeirense recebeu elogios de Pedro Nuno Santos e passou incólume em torno do mal-estar de algumas figuras, como Carlos Pereira. Tudo para ler nas páginas 4 e 5.

Nesta segunda-feira, o seu Jornal conta com um destacável sobre o CINM, que retomou a trajetória de crescimento interrompida em 2022.

Nos primeiros seis meses do ano passado, o investimento captado teve origem em 28 países. Trazemos-lhe, também, um ‘Tirar a Limpo’. Portugal só reconhece o género masculino e feminino? Eis a questão.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e de Câmara de Lobos recebem mais de dois milhões de euros este ano. Duas das sete associações humanitárias arrecadam 35% dos 6 milhões de euros disponibilizados ao abrigo da nova tabela remuneratória. Assunto que pode conferir na página 10.

Quanto ao tempo, como já tivemos oportunidade de alertar, vem aí muito vento, chuva e trovoada. É a tempestade ‘Irene’ que nos vai ‘bater à porta’.