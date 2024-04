O rooftop do Pestana CR7 Funchal vai transformar-se numa sala de cinema a céu aberto para brindar os amantes da sétima arte com uma experiência diferente.

Para este sábado, 6 de abril, está agendada a exibição da primeira sessão, com o filme “Mr. & Mrs. Smith”.

“Os bilhetes estão à venda por 15€/ por pessoa (disponíveis na página do Instagram @silentbeates.madeira) e oferecem uma experiência completa para a sessão de cinema sob as estrelas. Além do acesso exclusivo ao rooftop, estão incluídas várias opções de menus típicos de cinema e uma bebida, ideais para acompanhar o serão de sábado. A sessão do filme “Mr. & Mrs. Smith” começa às 20h00 e todos os participantes terão ao dispor um auscultador para desfrutar da experiência cinematográfica”, indica nota enviada às redações.

Informações & reservas através da página Instagram: @silentbeates.madeira