O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) pretende reduzir a incidência de infeções hospitalares nos serviços de medicina interna, medicina intensiva, cirurgias e ortopedia.

Nesta senda, o SESARAM assinou, no ano de 2022, o protocolo de adesão ao “Stop Infeção Hospitalar 2.0”. O protocolo engloba 22 instituições, das quais 10 eram já participantes da versão “Stop Infeção Hospitalar 1.0”.

A segunda versão do Projeto está a decorrer com alterações no modelo de melhoria contínua da qualidade, com base numa gestão visual. Deste modo, em todos os serviços serão colocados quadros Kamishibai, onde se poderá visualizar a adesão às intervenções que têm por objetivo prevenir as infeções já referidas. Quadro esse que será testado, como projeto-piloto, no serviço de medicina intensiva, no âmbito da prevenção da pneumonia associada à intubação. Segue-se a implementação faseada nos restantes serviços.

Esta é a principal meta do Projeto Stop Infeções Hospitalares 2.0, uma iniciativa da Direção-Geral da Saúde, operacionalizado pela Unidade Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do SESARAM (UL-PPCIRA), em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e o apoio técnico-científico do Institute for Health Improvement.

O SESARAM tem, ao nível do Projeto Stop IH 2.0, uma função acrescida de mentoria de outros quatro hospitais, quer no continente, quer nos Açores, acompanhando o desempenho da implementação das medidas nessas unidades.