Todos os anos na Região são operadas cerca de seis dezenas de pessoas com obesidade, número que o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) prevê duplicar em breve, passando para 120 cirurgias bariátricas anuais - procedimento que consiste na redução do estômago.

A informação foi adiantada, esta tarde, por Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Proteção Civil, que participou na mesa-redonda alusiva ao Dia Mundial da Obesidade que ontem se assinalou, no Mercado dos Lavradores. A iniciativa, que juntou o SESARAM, a Liga Portuguesa Contra o Cancro e Clube Naval do Funchal, contou com a participação de especialistas da área da endocrinologia, exercício físico, medicina geral e familiar, nutrição, oncologia e psicologia.

Este futuro acréscimo advém do facto de estar em fase de conclusão a integração do Centro de Responsabilidade Integrado da Região, designado por CRI, da obesidade mórbida, no regulamento do SESARAM, o que fará, segundo adiantou o governante, duplicar o número de cirurgias cuja média anual fixa-se, atualmente, nos 60.

“Portanto, com 120 doentes por ano, provavelmente, temos um período reduzido de tempo para ir gradualmente reduzindo a lista de espera [neste momento há 350 pessoas a aguardar por cirurgia]. No entanto, continuam os alertas aos cidadãos para que evitem chegar a este ponto”, assinalou, vincando que o caminho tem de ser feito no sentido da prevenção e adoção de melhores hábitos de vida.

Pedro Ramos relevou ainda a importância de o problema ser “atacado” logo na fase inicial na qual, observou, têm também um “papel preponderante” os médicos de família.

O SESARAM tem ao serviço 32 nutricionistas, 19 dos quais estão a trabalhar nos cuidados de saúde primários e três em centros de saúde e cuidados hospitalares. Havendo, ainda, novos nutricionistas na calha para serem contratados. No entanto, Ramos nota que os recursos humanos para o efeito “são sempre insuficientes quando a dimensão do problema começa a aumentar”, mas faz questão de enaltecer o trabalho que tem sido feito nos últimos anos nesse sentido.

Contudo, questionado sobre o que está a falhar, tendo em conta o crescente número de crianças obesas em solo regional, o secretário regional admite que a “mensagem pode não estar totalmente captada”, mas mostra-se confiante de que a breve trecho surgirão resultados mais positivos.

Para o tutelar com a pasta da Saúde, é preciso mais preocupação não tanto a jusante da problemática, mas mais a montante, precisamente através de ações de sensibilização, de educação e de eventos como o que hoje ocorreu.

“É fundamental prevenir a obesidade desde cedo”

Já no entender de Margarida Ferreira, do Serviço de Endocrinologia do SESARAM, a qual esteve também presente no evento, urge divulgar maneiras de prevenir a obesidade, sobretudo através de alteração de estilos de vida, alimentação e prática de exercício físico.

A responsável reforça que é preciso mais investimento, atuando mormente a nível da infância e da adolescência, até porque “é fundamental prevenir a obesidade desde cedo”. A prevenção deve também ser estimulada, conforme sustenta, na população com mais de 60 anos, onde muitas vezes reina o sedentarismo.

Margarida Ferreira observa, de igual modo, que as autarquias têm um papel fulcral na prevenção e lamenta o facto de algumas freguesias, por exemplo, não terem os espaços adequados para a prática do exercício físico.

“Custa-me que só se fale na cirurgia e na medicação que não existe. Temos de investir na prevenção e é possível fazer isso. O problema é que os resultados são a longo prazo”, assevera.

É preciso mais do que exercício físico

Por seu turno, Ricardo Rodrigues, técnico especialista em exercício físico, em representação do Clube Naval do Funchal, que fez também parte da mesa-redonda, notou que para obtenção de bons resultados é necessário muito mais do que só exercício físico.

“Deve haver equipas multidisciplinares para trabalhar desde a parte nutricional à psicológica para que tudo funcione bem”, averbou, constatando que os primeiros três meses são essenciais para que as pessoas comecem a ganhar hábitos de vida saudáveis, sendo, aliás, durante esse hiato que mais desistências se verificam.