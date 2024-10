No âmbito do Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama, que se assinala hoje, 30 de outubro, o Serviço de Saúde da Região, através do Serviço de Oncologia Médica, promoveu um conjunto de atividades relacionadas com cuidados de beleza, a doentes acompanhadas no Hospital de Dia.

O evento ‘Cuidando de si’ tem por objetivo realizar cuidados de beleza e transmitir às mulheres que estão a realizar tratamentos para o cancro da mama conselhos sobre estética, com a ajuda de uma profissional desta área. Pretende-se, igualmente, proporcionar momentos de distração e de promoção do bem-estar, mesmo quando se está a passar por uma situação mais complicada em termos de saúde.

As utentes foram também convidadas para um lanche, que contou também com a participação do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Conselho de Administração do SESARAM, da Direção Clínica, da Direção de Enfermagem e com a equipa do Serviço de Oncologia Médica e de Hemato Oncologia.

“A este propósito o SESARAM, EPERAM agradece a todas as entidades envolvidas na concretização desta iniciativa, em especial a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Confeitaria e o Atelier Confeitaria, a Florista da Madalena, e todas as escolas da Região Autónoma da Madeira, que colaboração com o envio de mensagens de encorajamento e de solidariedade para as mulheres que sofrem com esta patologia”, lê-se na nota enviada às redações.