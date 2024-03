Os Serviços de Registo na Região Autónoma da Madeira estão sem acesso ao correio eletrónico há quatro meses, o que tem provocado constrangimentos na prestação de serviços aos cidadãos, denunciou hoje um sindicato.

“O secretário de Estado da Justiça, apesar de poder ter implementado medidas que resolvessem, entre outros, este problema, preferiu fazer mera propaganda, mentindo e enganando os portugueses e o resultado está à vista, o que merece ser destacado e desmascarado perante os cidadãos”, salienta o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), em comunicado.

A situação demonstra, “mais uma vez, que a transformação digital apregoada pelo secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares, é uma anedota”, critica o STRN.

O sindicato refere que os Serviços de Registo da Madeira “não têm acesso às caixas de correio eletrónico há mais de quatro meses, o que tem provocado enormes e graves constrangimentos internos e externos, que têm prejudicado, ainda mais, a disponibilização de diversos serviços públicos essenciais aos cidadãos e às empresas, que assim veem agravado o tempo de espera na resolução dos seus problemas”.

“A propaganda do secretário de Estado da Justiça não consegue esconder este grave problema, que faz com que todos os e-mails que são remetidos aos Serviços de Registo da região por parte dos cidadãos não vão ser respondidos”, lamenta o STRN.

De acordo com o sindicato, os Serviços de Registo trabalham ainda com equipamentos com mais de 20 anos, que têm o sistema operativo XP e “sem qualquer garantia de segurança informática”.

“O desinvestimento de que o setor dos registos tem sido alvo ao longo dos anos, apesar de gerar mais de 600 milhões de euros de receita por ano, é de tal modo flagrante que fez o setor bater no fundo”, sublinha o sindicato.

“Se é assim com as simples caixas de correio eletrónico imagine-se com o resto”, acrescenta.

A agência Lusa questionou o Ministério da Justiça sobre esta situação, não tendo obtido resposta até ao momento.