O Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira leva a efeito, nos dias 14 e 15 de março, mais uma edição do Seminário Internacional Desporto e Ciência.

O evento irá decorrer no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas). No dia 14 de março, quinta-feira, os trabalhos decorrem entre as 14h00 e as 18h45 e no dia 15 de março, sexta-feira, entre as 9h00 e as 19h00.

Esta iniciativa está organizado em quatro conferências, oito simpósios, uma mesa-redonda, dez comunicações orais, oito comunicações livres e uma sessão de posters.

Para além da participação de diversos professores e alunos da UMa estarão presentes diversos dirigentes desportivos, docentes e investigadores regionais, nacionais e internacionais.

Destaque para as quatro conferências que serão proferidas respetivamente por Robert Malina (University of Texas at Austin e University of Louisville - Variation in Growth and Maturation: Accommodating Youth), Hugo Sarmento (Universidade de Coimbra e CIDAF - Análise da performance no futebol), Krzysztof Przednowek (Institute of Physical Culture Sciences, University of Rzeszów - Modern technologies in sports diagnostics) e Rosa Gouveia (Universidade da Madeira - Morte Súbita Cardiovascular e Exercício).

Os simpósios incidem sobre os seguintes tópicos: Projetos e investigação científica aplicada ao Walking Football; Desafios no Turismo Desportivo: Explorando o Potencial do Trail Running; Andebol: da formação ao alto nível; Os Tablets, Atividade Física e Saúde dos Jovens da Região Autónoma da Madeira - Compreender, Intervir, Transformar; Atividades Desportivas da Natureza na Educação - do Currículo à Inovação; Exercício na Saúde, Doença e Rendimento Desportivo; Os Eventos Turístico-desportivos e o Desenvolvimento Social e Desportivo; Tecnologia aplicada à promoção de atividade física e à avaliação do rendimento desportivo.

A mesa-redonda, sob o tema ‘Laboratório de otimização do rendimento desportivo – RAM’, será moderada por Élvio Gouveia (UMa-ITI) e tem como convidados Juan Gonçalves (diretor de Serviços da DRD); Avelino Silva (presidente da Associação de Natação da Madeira); Sandra Reinolds (presidente da Associação de Basquetebol da Madeira) e Carlos Leon (coordenador do Centro de Alto Rendimento da Associação Ténis de Mesa da Madeira).

É ainda de referir que o IPDJ validou o Seminário no âmbito da formação contínua com 3 unidades de crédito para Treinadores de Desporto, Técnicos de Exercício Físico e Diretores Técnicos e que o evento também está validado pela SRE (13h) para professores dos grupos de recrutamento 160, 260 e 620. As inscrições podem ser feitas até 13 de março, através do link http://tinyurl.com/3y9my9v9