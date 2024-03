O Instituto de Emprego da Madeira promove, no próximo dia 18 de março, a convite do Colégio de Santa Teresinha, uma sessão de informação sobre o mercado de emprego e os seus principais desafios.

Esta iniciativa enquadra-se na semana de orientação vocacional, escolar e profissional, destinada aos alunos do 9.º ano de escolaridade.

Encontrando-se estes alunos no culminar de uma etapa escolar, o objetivo desta ação passa por “fomentar um conhecimento da realidade profissional, possibilitar mais informação, diversidade, reflexão, sucesso nas escolhas e sensibilizar para a importância da continuidade dos estudos ao longo da vida”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

“Esta é uma colaboração que o Instituto de Emprego tem mantido e incentivado com as escolas da Região, no sentido de sensibilizar os mais jovens para a importância da formação, seja ela superior ou profissionalizante”, acrescenta a mesma nota.

Potenciar o investimento na aquisição de competências, nomeadamente, as ‘soft skills’, no acesso ao mercado de emprego, cada vez mais global e competitivo, é também o objetivo desta iniciativa.

O papel do Instituto de Emprego passa por levar às escolas regionais “a realidade com a qual lida diariamente, no ajustamento entre a oferta e a procura de emprego, identificando quais as profissões mais procuradas pelas empresas, desmitificando o estigma associado à formação profissional e as profissões de nível intermédio, que são igualmente importantes e essenciais para o bom funcionamento de uma sociedade”, pode ler-se.

Através destas iniciativas, o Instituto pretende contribuir para que as escolhas vocacionais e profissionais dos mais jovens sejam conscientes e mais ajustadas ao mercado global.