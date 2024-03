O Nós, Cidadãos! veio, através de um comunicado, insurgir-se contra os partidos políticos, “em particular os do chamado ‘arco da governação’”, considerando que “prometem quase tudo nestes últimos dias de campanha eleitoral”, esquecendo aquilo que Miguel Costa, membro da comissão política nacional, considera essencial.

“Há cada vez menos portugueses e os números da demografia não o enganam. Como poderá haver crescimento económico sem este elemento indispensável da equação? E como estará garantida a sustentabilidade da Segurança Social?”, começa por questionar.

A este respeito da natalidade, vai mais longe e sublinha que nos últimos anos foram atingidos os “níveis mais baixos desde que há registos”. E Miguel Costa corrobora esta informação com os dados divulgados pelos ‘testes do pezinho’, que cobrem a quase totalidade dos bebés que nascem no país.

“Portugal registou apenas 85.764 nascimentos em 2023, mais 2.328 do que no ano anterior, mas estes são números bem mais baixos dos que os registados no início dos anos 80 do século passado, com 158.352 nado-vivos, ou na viragem do século e milénio (2000), com 120.008 nados vivos”, aponta.

E no contexto regional frisa que “nos primeiros 9 meses de 2023 nasceram um total de 1.277 crianças, o que também representa uma diminuição que continua a ser dramática. Em 2021, registou-se o nascimento de apenas 1.758 nados-vivos, filhos de mães residentes na Região, mais 14 crianças do que em 2021, sendo que a idade média das mães ao nascimento do primeiro filho foi de 30,5 anos (infelizmente, cada vez mais tarde)”.

Em suma, nos últimos 13 anos, o país e a RAM registaram um número “excessivamente baixo” de nascimentos e “as autoridades políticas competentes não o têm procurado atenuar”.

“Por outras palavras, os sucessivos governos PS e PSD (este também com o CDS) nunca se preocuparam verdadeiramente com a missão de inverter esta tendência de decréscimo da natalidade, e o atual executivo do PS continua a mesma linha de orientação política”.

Deste modo, perante esta “alarmante realidade”, o partido propõe um Programa Nacional de Apoio à Natalidade e às Famílias que implemente medidas concretas e eficazes para combater o “inverno demográfico”.

“Para o NÓS, Cidadãos! o Estado deve criar as condições objetivas, nomeadamente através da via fiscal, para que as famílias possam ter as condições para terem mais filhos”, mormente que visem reformar e inovar a conciliação entre a vida familiar e o trabalho/vida profissional, que proporcionem mais segurança, estabilidade e capacidade de aceder ao mercado de emprego para os casais com filhos, medidas que proporcionem a igualdade de género, que facultem/disponibilizem mais apoios em bens ou equipamentos sociais às crianças nos primeiros anos de vida, que facultem a assistência pré-natal gratuita quer no SNS quer no sector privado, que tornem efetiva a gratuitidade das creches/infantários até aos 5 anos de idade e dos livros escolares até ao 12º ano de escolaridade.

“E hora de agir porque amanhã pode ser tarde demais”, remata.