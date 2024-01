A manchete da edição de hoje do JM realça que os arguidos da operação judicial que varreu a Madeira e várias zonas do país continuam à espera de serem interrogados. Ontem, atrasos documentais voltaram a adiar o primeiro interrogatório para amanhã, às 14 horas, facto que motivou críticas da defesa. O tempo de detenção vai mesmo ultrapassar o dos envolvidos na operação Influencer, que provocou a queda do governo de Costa.

Destaque também para uma das consequências deste terramoto político, com a renúncia de Pedro Calado a atirar Cristina Pedra para a história. O autarca vai renunciar ao mandato e a vice-presidente prepara-se para ser a primeira mulher a assumir a presidência do Funchal. Ana Bracamonte deverá completar a equipa camarária.

Saiba ainda que a lista de opções presidenciais do PSD passa pelo PAN, que o alerta de Marcelo deve segurar o Governo até ao orçamento e que Cafôfo desafia o Presidente da República a marcar eleições.

E na rubrica ‘Perdidos e Achados’, voltamos ao miradouro da Portela, que chegou a ser um dos locais mais visitados pelos madeirenses, mas que é agora principalmente um ponto turístico.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição deste domingo do seu JM.